Эрнст анонсировал возвращение «Модного приговора»

Телешоу «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала в обновленном формате, имя нового ведущего пока неизвестно. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Программа "Модный приговор" скоро вернется в эфир Первого канала по многочисленным просьбам наших телезрительниц. Ведущий будет новый, могу сказать, что это точно будет не Александр Васильев», — сказал Эрнст.

По его словам, из старого состава в шоу останется только Эвелина Хромченко.

Также возвращение программы прокомментировал экс-ведущий Васильев. Он пожелал шоу процветания, отметив, что заинтересован в том, чтобы «мода в России жила дальше».

Васильев считает, что поиски нового ведущего окажутся нелегкими, поскольку данная позиция является сложной.