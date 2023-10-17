Эрнст анонсировал возвращение «Модного приговора»
Телешоу «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала в обновленном формате, имя нового ведущего пока неизвестно. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
«Программа "Модный приговор" скоро вернется в эфир Первого канала по многочисленным просьбам наших телезрительниц. Ведущий будет новый, могу сказать, что это точно будет не Александр Васильев», — сказал Эрнст.
По его словам, из старого состава в шоу останется только Эвелина Хромченко.
Также возвращение программы прокомментировал экс-ведущий Васильев. Он пожелал шоу процветания, отметив, что заинтересован в том, чтобы «мода в России жила дальше».
Васильев считает, что поиски нового ведущего окажутся нелегкими, поскольку данная позиция является сложной.
Напомним, что «Модный приговор» впервые вышел в эфир в 2007 году. При этом в 2022 году шоу убрали из эфира Первого канала из-за изменений сетки канала в пользу общественно-политических передач.