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Светлана Лобода объяснила украинцам причину проведения скандального корпоратива в Дубае

Певице пришлось оправдываться перед украинскими поклонниками за то, что она выступала на корпоративе в Дубае с российскими песнями.

Лобода оправдалась перед украинцами за корпоратив на русском
© globallookpress.com

Менеджер Лободы сообщил Telegram-каналу «Неопра, блин», что каждый заказ певицы тщательно проверяется.

Заказчиком корпоратива стала гражданка Казахстана. Ей нравились именно русскоязычные песни исполнительницы.

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Напомним, что Светлана Лобода выступила в отеле Bvlgar. Ведущим корпоратива был Александр Белов.

В 2022 году певица оправдывалась перед поклонниками за концерт в Ереване. Она говорила о том, что начать выступать для неё было сложным решением.

Она также сообщала, что все заработанные деньги с выступления будут направлены на помощь её соотечественникам.

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