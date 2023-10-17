Лобода оправдалась перед украинцами за корпоратив на русском

Светлана Лобода объяснила украинцам причину проведения скандального корпоратива в Дубае
Певице пришлось оправдываться перед украинскими поклонниками за то, что она выступала на корпоративе в Дубае с российскими песнями.
Менеджер Лободы сообщил Telegram-каналу «Неопра, блин», что каждый заказ певицы тщательно проверяется.
Заказчиком корпоратива стала гражданка Казахстана. Ей нравились именно русскоязычные песни исполнительницы.
Напомним, что Светлана Лобода выступила в отеле Bvlgar. Ведущим корпоратива был Александр Белов.
В 2022 году певица оправдывалась перед поклонниками за концерт в Ереване. Она говорила о том, что начать выступать для неё было сложным решением.
Она также сообщала, что все заработанные деньги с выступления будут направлены на помощь её соотечественникам.