Информацию о грозящем Галкину в России штрафе опровергли

Информация о том, что комику Максиму Галкину* (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) грозит штраф за нарушение закона об иностранных агентах, не соответствует действительности и связана с ошибкой в базе суда. Об этом заявили ТАСС в Головинском районном суде Москвы.

Накануне стало известно, что Головинский суд Москвы получил протокол о нарушении закона Максимом Галкиным* и шоумену грозит штраф в 50 тысяч рублей за непредоставление сведений о деятельности иноагента.

Однако сегодня в суде уточнили, что из-за сбоя в системе произошла ошибка.

«В суд поступил протокол в отношении человека с похожей фамилией - Глинкина М. А. Из-за сбоя в системе фамилия отображалась как Галкин М. А. На самом же деле в отношении Галкина протокол за нарушение правил деятельности иноагента не поступал», - пояснили в пресс-службе.

Максим Галкин* выступил с публичным осуждением спецоперации на Украине и уехал из России вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой, и их общими детьми. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.

В мае 2023 года Галкин* обратился в суд с требованием снять с него этот статус. Однако Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск артиста и телеведущего.