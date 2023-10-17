Составлен список уехавших из Израиля российских знаменитостей

Некоторые российские знаменитости уехали из Израиля после обострения конфликта страны с Палестиной. Кто вошел в список покинувших Землю обетованную, где они сейчас?

Кто из российских артистов уехал из Израиля

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Певец Максим Леонидов эмигрировал в Израиль в мае 2022 года. В интервью израильскому «9 каналу» он рассказал, что не планирует возвращаться в Россию, однако попросил не связывать свой переезд в Нетанию со спецоперацией на Украине. По словам артиста, он много лет планировал сменить страну проживания.

На фоне эскалации конфликта в Израиле Леонидову пришлось несколько дней провести в бомбоубежище и отменить запланированные в стране концерты. Теперь артист заявил, что уезжает в Европу. В Париже у него запланированы выступления.

«Приходите, будет душевно и тепло, пообщаемся, поговорим, повспоминаем и, конечно, споем. Жду вас!» — написал Максим Леонидов в соцсетях.

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал в социальных сетях, что отправляется из Израиля в концертный тур по Европе. У него запланированы встречи со зрителями на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании. Комик сообщил, что вылет не составит труда, поскольку аэропорты продолжают работать, а для него выполнить обязательство перед зрителем — самое святое.

Пользователи Сети раскритиковали Галкина за решение покинуть Израиль. Они считают, что артист попросту нашел повод для отъезда.

«Сбежал от войны»; «Я не убегаю, просто гастроли, просто концерты»; «Уверена, до конца военного положения в стране у него концерты не закончатся», — написали россияне в социальных сетях.

В Израиле в день начала обстрелов со стороны сектора Газа находилась певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза). Она прилетела в страну с мужем и детьми на концерт исполнителя Бруно Марса. В результате эскалации конфликта выступление было отменено, а семье артистки пришлось двое суток переждать в бомбоубежище до того, как удалось вылететь обратно в Москву.

Телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 7 октября уехал в Европу. Позднее артист записал видеообращение для соцсетей, в котором заявил, что вылетел из Израиля до начала обстрелов, а его поездка была запланирована заранее. По его словам, он уже вернулся обратно.

Что известно об отъезде российских бизнесменов из Израиля

В Россию 9 октября из Израиля прилетел основатель «Альфа-Групп», бизнесмен Михаил Фридман. Предприниматель сообщил, что он прибыл в Москву временно. Он намерен вернуться на Землю обетованную после того, как прекратятся обстрелы.

«Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль. И постоянно проживать там», — сообщил он.

Бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента Анатолий Чубайс покинул Израиль после начала войны с Палестиной. 9 октября он был замечен с супругой в аэропорту Тель-Авива. Сообщалось, что они отправились в Дубай.