Концерты Газманова внезапно отменили после скандала с SHAMAN

Музыкант Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что его тур по Уралу отменен. По информации издания «Утро.ру», это произошло после его резких высказываний в адрес коллеги по сцене SHAMAN.

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Ребят, тур по Уралу отменен. Так бывает, — сообщил Газманов подписчикам.

По словам артиста, он уже сделал выводы из случившегося. Газманов также пообещал поклонникам, что в следующий раз организация гастрольного тура пройдет наилучшим образом.

Как сообщает «Утро.ру», отмена его гастрольного тура связана с резкими высказываниями в адрес певца SHAMAN. На днях артист разместил в соцсетях фотографию с исполнителем хита «Я русский» и дополнил снимок странной записью.

Ярослав Дронов. Он же Шаман. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких? — написал Газманов.

Позднее он объяснил, что не подразумевал ничего плохого, а журналисты «высосали сюжет не только из пальца». Газманов назвал SHAMAN отличным музыкантом и сообщил, что между ними нет никаких разногласий.