Концерты сына Газманова отменили на Урале без причины

Об этом артист написал в соцсетях. Он не стал раскрывать подробности отмены концертов. Однако певец сообщил, что в следующий раз всё будет организовано лучше.

Ранее Родион Газманов выступил с критикой в адрес певца SHAMAN. Дело в том, что в опросе ВЦИОМ последний артист набрал треть голосов и был признан лидером российской эстрады.

В то же время Олег Газманов занял второе место, но он набрал всего 11 процентов голосов.

После этого сын певца унизил SHAMAN. Однако потом отказался от своих слов и сообщил, что он не имел в виду ничего плохого.