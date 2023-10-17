Умер работавший с Зеленским шоумен Сергей Сивохо

Юморист скончался на 55-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. По информации СМИ, перед смертью он сильно похудел.

Сивохо долгое время являлся креативным продюсером студии «Квартал 95» и выступал в КВН. На выборах в Верховную Раду он баллотировался от партии сторонников Зеленского «Слуга народа», а затем был назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В марте 2020 года Сивохо атаковали радикалы во время презентации платформы примирения в Киеве. Позже его сняли с поста советника.