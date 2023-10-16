Юлия Михальчик. "Фабрика — это мощнейшая трансформация в кратчайшие сроки"

Талантливая и искренняя — такой Юлия Михальчик запомнилась зрителям «Фабрики Звезд». Прошло более 20 лет с момента выхода телепроекта с участием артистки. Сегодня Юлия совмещает творчество и воспитание сына. В интервью "Рамблеру" певица вспомнила, как попала на проект, рассказала, за что она до сих пор благодарна педагогам и отметила, что самое важное для нее сейчас.

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Когда вы поняли, что свяжете жизнь с музыкой?

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Конкретного момента, когда я это поняла, не было. Сколько я себя помню, я всегда занималась музыкой, с раннего детства. С 6 лет у меня были занятия эстрадным и классическим вокалом, я постоянно участвовала в конкурсах, выходила на сцену в составе творческих коллективов, занималась с педагогами, отдельно была учеба в музыкальной школе. До «Фабрики Звезд» был контракт с МУЗ-ТВ, свои песни, запись на студии — для меня, моей семьи, родного города было очевидно, что музыка это на всю жизнь. После проекта сомнений не осталось — я нашла себя и своё призвание.

Первые появления на сцене. Как это было? Помните свои эмоции?

Первые выступления были еще до школы, мне было лет пять. Я ездила по заводам своего родного города, пела песню «Кис-Кис-Мяу». Мама сшила мне милый костюм с опушкой на руках, с хвостиком, я отчетливо это помню, как и сами выступления. Песня была хорошая, заводная, публике очень нравилось и я получала огромное удовольствие от выхода на сцену.

Юлия Михальчик

Как вы попали на «Фабрику Звезд»?

На проекте я оказалась случайно. Я приехала в Москву на финал конкурса «Российский дебют», куда пришел Александр Валерьевич Шульгин. Он предложил мне и еще одному парню из Санкт-Петербурга прийти на кастинг. Я отказалась, а Саша решил попытать удачу и пошёл. Мы жили в гостинице «Звездная» в пяти минутах ходьбы от Останкино, где проходил кастинг. Саша отстоял очередь и позвонил мне, сказал: «Приди, тебе же это ничего не стоит». Я пришла и осталась до конца проекта, несмотря на то, что ни первый, ни второй сезон «Фабрики Звезд» я не смотрела. У меня с собой были вещи на три дня, родители передавали мне чемодан поездом. Так и произошло одно из главных событий в моей жизни.

Нравился ли вам формат реалити, каково было жить под камерами?

Формат реалити мне не нравится совсем, наверное, поэтому я и не смотрела ни одного выпуска из «звездного дома», да и практически не видела пятничные выпуски, только свои выступления и некоторые номера других ребят, чтобы оценить и понять, как это было сделано.

Сможете рассказать о сложностях на шоу? Что было самым сложным?

Не сказала бы, что это были сложности. Был такой интенсив по занятиям, по событиям, по подготовке — мощнейшая трансформация в кратчайшие сроки, за эти недели мы узнали столько всего, что другие люди узнают за годы в шоу-бизнесе. Учиться я люблю и всегда любила, это время было для меня приятным и полезным.

Случались конфликты с другими участниками? Была явная конкуренция?

Знаете, у меня есть такое свойство, я не запоминаю что-то плохое, обычно храню воспоминания о чём-то хорошем. Не помню каких-то ярких конфликтов, конкуренция была, но здоровая — хотелось лучше спеть, выступить, даже не относительно других, а относительно себя.

Может случались какие-то смешные, курьезные ситуации?

Со временем из памяти многое стерлось, это было 20 лет назад. По ощущениям было много всего позитивного и смешного, но подробности я уже и не вспомню.

Как теперь вы считаете, что для вас сделала «Фабрика»?

Проект стал настоящим трамплином, отправной точкой, началом творческого пути, настоящей школой жизни артиста. Я очень благодарна этому проекту за все возможности, что он мне дал: за известность, опыт, умения, я по-другому научилась владеть собственным голосом, научилась основам пластики, органики. Все эти знания и умения использую до сих пор. Благодарна всем педагогам, кто был причастен к этому глобальному, интереснейшему, мощнейшему проекту.

Какие проекты занимают ваше время сейчас?

Творческие моменты и, безусловно, моя семья. У меня растет сын, я стараюсь уделять максимум времени ему. Считаю, что для женщины важно состояться не только в карьере, но и не упустить личное, особенно детей, чтобы остаться для них другом, близким человеком. Если мне удается совмещать две части своей жизни — творческую и личную — я чувствую себя счастливым человеком.

Юлия Михальчик

Что доставляет вам удовольствие?

Мне многое доставляет удовольствие, радует, что доставляет удовольствие моя профессия, это огромное удача и счастье, когда любимое дело становится делом жизни. Есть даже на этот счет поговорка: Найди дело по душе и тебе никогда не придется работать. Мне всё в жизни доставляет удовольствие, за всё благодарю.

Какие мечты и планы на будущее? В карьере и в личной жизни...