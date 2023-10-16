На Лободу подали в суд

Создатель хита «К черту любовь», композитор Олег Влади подал исковое заявление на певицу Светлану Лободу с требованием защиты авторских прав, сообщается на сайте Истринского суда Московской области. Первое слушание по делу назначено на 7 декабря.

В материалах дела также прописана информация, что у Влади претензии не только к артистке, но и к ее компании ООО «Лобода мьюзик». Композитор считает, что его права были нарушены при составлении договора о передаче авторских и смежных прав.

Изначально Влади не возражал против того, что Лобода исполняет написанный им хит. Однако когда артистка публично осудила спецоперацию и уехала из России, композитор запретил ей использовать песню. При этом сначала Влади выставил Лободе требование в досудебном порядке, но был проигнорирован.