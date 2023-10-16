Лобода спела на русском корпоративе в Дубае

Певица Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. Об этом сообщается в Telegram-канале "Неопра, блин".

Украинская артистка исполнила, как свои треки ("К черту любовь", "Пуля - дура"), так и песни других исполнителей ("Текила - любовь", Меладзе).

Мероприятие проходило в элитном отеле Bvlgari, где праздновали день рождения некой Кристины.

Помимо Лободы, собравшихся развлекали российский ведущий Александр Белов и русский иллюзионист. Ирано-шведский певец Араш исполнил композицию "Восточные сказки", которую записывал вместе с "Блестящими".

В начале октября сообщалось, что Лобода проиграла суд за песню "К черту любовь". Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск автора песен Олега Влади к украинской певице. Согласно решению суда, Влади может получить 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 12 тысяч рублей - госпошлины. При этом судья также потребовал удалить из сети запись концерта.