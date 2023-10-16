Суд обязал бывшего мужа Акиньшиной вернуть долг по частям

Актриса Оксана Акиньшина заключила мировое соглашение с бывшим мужем кинопродюсером Арчилом Геловани, который задолжал ей больше $500 тысяч. Об этом сообщает "СтарХит".

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"Арчил Викторович будет выплачивать задолженность наличными и по частям согласно графику. Первый платеж из четырех он должен провести не позднее 15 ноября, а последний - 1 сентября 2025 года", - сказал собеседник издания.

Геловани может погасить сумму долга и досрочно, если письменно уведомит Акиньшину об этом. Если же он, наоборот, не сможет вовремя внести платеж, то ему полагается штраф.

За Геловани Акиньшина была замужем с 2012 года. У супругов двое детей: 9-летний Константин и 6-летняя Эмми. В 2016 году актриса заключила с мужем договор займа с поручительством, передав ему $508 тысяч до января 2017 года. В 2018-м появились слухи об их расставании.