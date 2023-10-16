Тимати подарил возлюбленной Porsche за 11,4 миллиона рублей

Российский рэпер Тимати подарил на день рождения своей возлюбленной Валентине Ивановой роскошный автомобиль за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась видео, в котором она похвасталась презентом от музыканта. На размещенных кадрах видно, что Тимати преподнес Ивановой черный Porsche 911 Carrera. Известно, что стоимость данной модели начинается от 11,4 миллиона рублей.

«Спасибо, любимый. Продолжай дальше запускать меня в космос», — подписала манекенщица пост.