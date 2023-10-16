Экс-участника «Самоцветов» выгнала из дома жена после 40 лет брака

Певец Сергей Беликов пожаловался, что вынужден жить в съемной квартире после того, как его выгнала супруга. Слова музыканта передает "Пятый канал".

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"Полтора года назад я внутри своей семьи, в первую очередь от своей жены, с которой прожил больше 40 лет, вдруг получаю целый ворох каких-то абсурдных, фантасмагорических упреков и обвинений - говоря современным языком, полный набор жести", - возмутился артист.

Беликов отметил, что после разрыва с женой какое-то время жил у сына, однако тот посоветовал родителю поискать съемное жилье. Музыкант заявил, что не стал спорить с ребенком, так как не хотел, чтобы из-за конфликта ему запретили общаться с внуком:

"И вот только из-за него я не стал ничего ломать в тех устоях, в которых живут мои дети, мои внуки. Я просто собрал вещи, которые мне выставили на улицу, снял квартиру и живу сейчас один".