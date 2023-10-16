Экс-участника «Самоцветов» выгнала из дома жена после 40 лет брака
Певец Сергей Беликов пожаловался, что вынужден жить в съемной квартире после того, как его выгнала супруга. Слова музыканта передает "Пятый канал".
"Полтора года назад я внутри своей семьи, в первую очередь от своей жены, с которой прожил больше 40 лет, вдруг получаю целый ворох каких-то абсурдных, фантасмагорических упреков и обвинений - говоря современным языком, полный набор жести", - возмутился артист.
Беликов отметил, что после разрыва с женой какое-то время жил у сына, однако тот посоветовал родителю поискать съемное жилье. Музыкант заявил, что не стал спорить с ребенком, так как не хотел, чтобы из-за конфликта ему запретили общаться с внуком:
"И вот только из-за него я не стал ничего ломать в тех устоях, в которых живут мои дети, мои внуки. Я просто собрал вещи, которые мне выставили на улицу, снял квартиру и живу сейчас один".
У Беликова двое детей от супруги Елены. Сын Григорий подарил отцу внука, а дочь Наталья, которая с 1996 года проживает в Лондоне, - внучку. За свою карьеру музыкант сотрудничал с коллективом "Самоцветы", а также Юрием Антоновым и Александрой Пахмутовой. Сольно Беликов исполнял хиты "Сон-трава (У беды глаза зеленые)", "Живи, родник", "Снится мне деревня", "Сентиментальная прогулка", "Все, что в жизни есть у меня".