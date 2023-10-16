Виктория Дайнеко рассказала, что экс-супруг редко видится с дочерью

Виктория Дайнеко в 2017 году развелась с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Экс-супругам не удалось прийти к согласию. Артистка рассказала, что мужчина уделяет дочери мало времени.

Виктория признается, ее обижают поступки Дмитрия. Певица отмечает, барабанщик не часто видеться с дочерью. Артистка объясняет дочери, что отец ее любит, но много работает, поэтому у него мало времени на встречи.

«Она уже достаточно взрослая, ей скоро будет восемь лет и я вообще предлагаю ей все вопросы с папой решать напрямую», - рассказала Виктория в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Виктория поделилась, что из-за возраста наследницы у нее уже нет необходимости быть посредником между дочерью и экс-супругом.

Дайнеко отметила, Дмитрий не понимает, насколько Лидия нуждается в отце. Виктория рассказала, что Клейман живет за городом и у него плотный график. Певица призналась, что вынуждена ругаться с бывшим мужем. После этого Дмитрий вновь начинает встречаться с дочерью, но затем опять исчезает.

Виктория признается, она не может заставить Дмитрия быть хорошим отцом и Лидия знает, что Дайнеко недолюбливает ее отца.