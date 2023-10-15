Екатерина Семенова простила бывшего мужа
Певица Екатерина Семенова простила своего бывшего супруга юмориста Михаила Церишенко, с которым разошлась несколько лет назад. Расставание пары сопровождалось грандиозным скандалом. Михаил был пойман на измене, несмотря на обещания, с подругой так и не порвал отношения, в итоге Семенова не выдержала и подала на развод, - информирует 5 Канал.
Через некоторое время Церишенко осознал, что натворил. А тем временем у Екатерины появились поклонники. Михаил изо всех сил старался вернуть жену, и в итоге та его простила.
«Это правда, мы помирились. Время показывает, что расходы у всех разные, но в какой-то момент ты понимаешь, что это твой родной человек. Но какой замуж, мне 62 года, не издевайтесь надо мной», — сообщила Семенова.
Ранее певица Катя Семенова прокомментировала поведение артистов, которые покинули Россию из-за СВО на Украине. Она сообщила, что испытывает к ним жалость, поскольку им тяжело жить в постоянной лжи.