Айза прокомментировала слухи о продаже квартиры в Москве

Айза-Лилуна Ай опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о продаже своей московской квартиры. Бизнесвумен в Телеграм-канале сообщила, что недвижимость в столице не продает и не планирует продавать. А вот машину – продает.

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В сентябре Айза выставила на продажу свой Porsche Cayenne. Блогер приобрела его в мае 2020 года. Стоимость машины составляет около восьми миллионов рублей. Как отмечает Айза, авто ей просто не нужно.

Ранее звезда писала, что вложила два миллиона рублей в дом на Бали. В перспективе она планирует его сдавать.

Айзе-Лилуне Ай не везет в личной жизни. Брюнетка несколько раз была замужем. Сначала у нее были отношения с рэпером Алексеем Долматовым, от которого она родила сына. Однако пара рассталась со скандалом из-за многочисленных измен музыканта.