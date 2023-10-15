Лада Дэнс призналась в свежеприобретенной фобии

«Дэнс теперь будет круглосуточно с двумя охранниками вне зависимости от ее концертной деятельности и поездок. Сейчас в ее адрес идет постоянный прессинг со стороны хейтеров и лиц с нестабильной психикой. Люди просто озверели», - заявил директор.