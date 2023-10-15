Лада Дэнс призналась в свежеприобретенной фобии
Лада Дэнс попала в ДТП, возвращаясь с выступления. Водитель такси, в котором она ехала, врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили.
Певицу доставили в больницу на вертолете МЧС. Врачи выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и травму бедра. Звезде пришлось потратить много усилий для восстановления.
Будучи гостьей шоу «Ты не поверишь!» на НТВ Дэнс призналась, что после этой истории стала бояться автомобилей. Ранее звезда никогда не попадала в аварии, - сообщает портал vokrug.tv.
«Я стараюсь забыть и не вспоминать эту ситуацию», - рассказала она.
Ранее директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал журналистам, что к артистке приставлены двое секьюрити после угроз сексуального маньяка.
«Дэнс теперь будет круглосуточно с двумя охранниками вне зависимости от ее концертной деятельности и поездок. Сейчас в ее адрес идет постоянный прессинг со стороны хейтеров и лиц с нестабильной психикой. Люди просто озверели», - заявил директор.