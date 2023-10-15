Израильский паспорт и маленькая пенсия: куда пропал звезда «Аншлага» Шифрин

Юморист и телеведущий Ефим Шифрин после начала спецоперации пропал с экранов. Кроме того, в прошлом году появилась информация, что артист уехал в Израиль. Чем сейчас занимается звезда «Аншлага» и где он находится?

Что Шифрин говорил про спецоперацию

В феврале 2022 года после начала специальной военной операции на Украине Ефим Шифрин в соцсетях заявил, что ему больно.

«Я родился спустя 11 лет после Второй мировой войны и рассчитывал, что помру хотя бы за 11 лет до третьей. Мне очень больно. Я не умею разводить тучи руками», — комментировал артист.

Что известно об отъезде Шифрина из России

В июле 2022 года появилась информация о том, что Ефим Шифрин уехал в Израиль. Тогда поклонники решили, что юморист решил эмигрировать из-за спецоперации.

Известно, что артист получил израильский паспорт еще в 2017 году. Настоящее имя юмориста — Нахим Залманович. Он никогда не скрывал, что является евреем, и не отступал от веры своих предков.

При этом Шифрин объяснил, что не собирается навсегда уезжать из России из-за СВО. В Израиль он ездит к родственникам. В частности, там живет его родной брат Самуэль и внуки.

«Я живу и работаю в Москве. С 25 марта 1956 года — Нахим Шифрин. В метрике, паспорте, на сайте госуслуг и в приложении Сбербанка. На сцене и на телевидении больше прижилось мое второе имя, которым меня тоже называли с рождения», — объяснял актер.

Что известно о личной жизни Шифрина

Ефим Шифрин не женат, детей у него нет. 67-летний юморист не любит говорить о личной жизни.

«Не считаю нужным кому-либо рассказывать о своей личной жизни. На это, думаю, есть право у любого человека. Я живу как бы не один», — говорил звезда «Аншлага».

Народная артистка РФ Ангелина Вовк в программе «Пусть говорят» рассказывала, что Шифрин был женат. Вскоре и сам юморист признался, что женился в 26 лет, но вскоре развелся, так как они с избранницей не сошлись характерами.

Почему Шифрин не любит вспоминать об «Аншлаге»

Пародистка Елена Воробей в программе «Легенда» рассказывала, что «Аншлаг» до сих пор выходит в эфир с записями старых номеров. Это приводит к заблуждению зрителей.

По ее словам, Ефим Шифрин злится, когда его ассоциируют с этой юмористической передачей.

«Так, например, Ефим Шифрин не снимается в программе уже, наверное, лет 15, но до сих пор к нему подходят люди и говорят: обожаю вас! Вы мой любимый артист „Аншлага“! Он отворачивается и кроет отборным высокохудожественным матом, покрывает, лакирует», — говорила она.

Чем сейчас занимается Шифрин

Сейчас Ефим Шифрин больше времени уделяет театру, чем телевидению. Вместе с актрисой Татьяной Васильевой он играет в спектакле «Танцуй со мной» о двух одиноких людях преклонного возраста, которые заняли все свободное время хореографией. Премьера состоялась в 2020 году в Театриуме на Серпуховке.

Недавно артист пожаловался, что его пенсия составляет 13 тысяч рублей. Сумма могла быть больше, если бы в свое время Шифрин не отказался от почетных званий.