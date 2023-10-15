Соколовский объяснил, почему отложил бракосочетание
У Влада Соколовского и Ангелины Сурковой в марте прошлого года родился сын, которого назвали Дэвид. Однако в ЗАГС родители малыша так и не сходили.
Не так давно Влад все же сделал предложение Ангелине, но до официального оформления отношений дело не дошло. По словам Соколовского, из- за того, что он очень занят. Об этом пишет СтарХит.
«Да мы перенесли свадьбу на весну, потому что у меня сейчас параллельно идет два достаточно объемных проекта. Один из них — съемки в сериале «Постучись в мою дверь», который мы еще долго будем снимать.
Смены стоят очень плотно, а мы не хотели бы праздновать свадьбу, выдергивая один или два дня из графика, где я бы был никакущим и уставшим с красными от недосыпа глазами. Я как предложение делал очень красиво, также и свадьба, считаю, должна быть не менее прекрасной и наполненной», — объяснил артист.
Ангелина в микроблоге сообщила, когда же официально станет женой возлюбленного. «Свадьба будет в апреле в чудесном, красивом месте, а потом отправимся в свадебное путешествие», — написала девушка.