Соколовский объяснил, почему отложил бракосочетание

Смены стоят очень плотно, а мы не хотели бы праздновать свадьбу, выдергивая один или два дня из графика, где я бы был никакущим и уставшим с красными от недосыпа глазами. Я как предложение делал очень красиво, также и свадьба, считаю, должна быть не менее прекрасной и наполненной», — объяснил артист.