Акопян объяснил, почему остался в России
Амаяк Акопян после начала СВО продолжает жить в Москве.
Артист не планировал и не планирует уезжать из России, а покинувших страну представителей отечественного шоу-бизнеса считает трусами и предателями. От этом пишет «Московский Комсомолец».
«Я — советский человек, люблю свою страну. Я объездил больше 70 стран мира в свое время. Мне рукоплескали короли и принцы, звезды мирового масштаба, например, Майкл Джексон в Америке. И я всегда гордился тем, что я из России, из СССР», - объяснил артист.
Акопян убежден, что звезды, переехавшие в Израиль, сейчас уедут и оттуда.
«Я думаю, что если люди по своей природе — предатели и уехали якобы на альтернативную родину, то они и ее предадут. Сейчас, если начнутся более серьезные события в Израиле, то переедут в другое место. Это совершенно очевидно, что они уедут туда, где потише и где поспокойнее», - сказал Амаяк.
Амаяк Акопян рассказал, что сын звал его к себе в США, однако артист отказался, так как считает себя истинным патриотом.
«Я жил, живу и буду жить в России», — подытожил артист.