Акопян объяснил, почему остался в России

«Я думаю, что если люди по своей природе — предатели и уехали якобы на альтернативную родину, то они и ее предадут. Сейчас, если начнутся более серьезные события в Израиле, то переедут в другое место. Это совершенно очевидно, что они уедут туда, где потише и где поспокойнее», - сказал Амаяк.