Антонов: «Есть напитки гораздо лучше чем водка, вино, коньяк»
На гала-ужине музыкальной премии «Виктория» публика обратила внимание на то, что Юроий Антонов отказался от алкогольных напитков. Официантов он попросил принести ему минеральную воду. Об этом пишет портал prozvezd.
«Я к алкогольным напиткам никакого отношения не имею. Меня теперь даже заподозрить нельзя. Я пью минеральную воду и так ею наслаждаюсь, что вы даже себе не представляете! Оказывается, есть напитки гораздо лучше, чем водка, вино, коньяк. Это - минеральная вода!» - сообщил Юрий Михайлович.
Певец сообщил, что от алкоголя он отказался несколько лет назад.
«Я постепенно к этому пришел. Теперь могу себе позволить выпить только в исключительных случаях. Но это происходит крайне редко», - уточнил он.
Ранее российский музыкант Юрий Антонов признался корреспонденту издания Prozvezd, что перестал появляться на публике из-за проблем со здоровьем. Артист давно не может восстановиться после травмы колена, полученной несколько лет назад.
В 2021 году певцу заменили искусственный сустав, однако операция (третья по счету) не облегчила самочувствие звезды. Юрий Антонов проводит много времени в реабилитационных клиниках.