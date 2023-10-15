Антонов: «Есть напитки гораздо лучше чем водка, вино, коньяк»

«Я к алкогольным напиткам никакого отношения не имею. Меня теперь даже заподозрить нельзя. Я пью минеральную воду и так ею наслаждаюсь, что вы даже себе не представляете! Оказывается, есть напитки гораздо лучше, чем водка, вино, коньяк. Это - минеральная вода!» - сообщил Юрий Михайлович.