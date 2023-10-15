Звездный родитель: каких многодетных знаменитостей можно поздравить с Днем отца в РФ

В третье воскресенье октября в России официально отмечают День отца, в этом году дата выпала на 15 октября. Поздравления будут принимать и многие знаменитости, причем некоторые из них – не от одного ребенка, а сразу от нескольких сыновей и дочерей. Кто из звезд нашел свое счастье в многодетном отцовстве, расскажет Москва 24. "Тяжело с одним ребенком" У актера Ивана Охлобыстина, полюбившегося зрителям по роли доктора Быкова в сериале "Интерны", в браке с женой Оксаной родились четыре дочери и два сына. По мнению артиста, чем больше детей, тем проще их воспитывать. По словам Охлобыстина, в большой семье важно создать слаженный коллектив, в котором нет места жадности и эгоизму. Причем у каждого должны быть свои обязанности. Актер подчеркнул, что отдыхать тоже нужно всем вместе, а главным подарком для наследников он назвал впечатления. Артист отметил, что считает своих детей главным богатством. "Когда любящая мать шлепает ребенка, он в порядке" Режиссер Андрей Кончаловский за свои 86 лет жизни был женат пять раз. У него семеро наследников, старшему из которых уже 57, а младшему – 20. Кончаловский уверен, что на благо детей в семье должна поддерживаться жесткая дисциплина. По мнению режиссера, в момент наказания они находятся в центре внимания и чувствуют себя объектами любви. При этом Кончаловский подчеркнул, что детям важно чувствовать значимость для своих родителей. Кроме того, их нельзя игнорировать. В противном случае ребенок будет ощущать себя покинутым и несчастным, убежден режиссер. "Если мне и тяжело, то не от количества детей" Актер Евгений Цыганов является отцом восьмерых детей – троих дочерей и пятерых сыновей. Семерых ему родила гражданская супруга Ирина Леонова. Однако пара рассталась, после чего артист женился на коллеге Юлии Снигирь, которая подарила ему сына в 2016 году. В одном из интервью Цыганов признался, что никогда не задумывался о перспективе стать многодетным отцом. Но сейчас без своих "гавриков", как артист ласково их называет, он жизни не представляет. Актер проводит с детьми меньше времени, чем ему хотелось бы, но исправить эту ситуацию пока не позволяет плотный рабочий график. Цыганов отметил, что каждый из его сыновей и дочерей может назвать себя любимчиком. Самого же себя актер не без доли иронии назвал "роскошным отцом". "А чего их ругать?" Актер Михаил Пореченков является папой пятерых детей. Первенец 54-летнего артиста родился в Таллине в 1989 году в гражданском браке с Ириной Любимцевой. Следующего ребенка звезде в 1998 году подарила жена Екатерина. Однако пара рассталась, после чего Пореченков женился еще раз. Вторая супруга Ольга родила ему троих – двух сыновей и дочь. В беседе с журналистами артист отметил, что быть многодетным отцом замечательно, и признался, что он нестрогий папа. Интересно, что Пореченков отдал своих младших детей не в обычную школу, а в православную. Каждое воскресенье ее ученики ходят в храм, а с утра и после занятий у них есть молитвенные правила.