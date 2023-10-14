Вдова Булдакова осталась без крыши над головой

После смерти Алексея Булдакова у его вдовы осталось два дома. Один Людмила Андреевна продала и купила квартиру в Москве. На деньги от сдачи второго она жила. И вдруг ее племянница случайно узнала, что квартира тете больше не принадлежит.

Друг семьи артист Эдуард Гладкий был очень удивлен, поскольку после смерти Булдакова лично занимался оформлением сделки и знал, что вдова актера была прописана в квартире одна.

В студии программы «Эксклюзив» на Первом канале Людмила Андреевна и Гладкий рассказали, что вся недвижимость оказалась переписана на племянника покойного мужа. Об этом пишет портал vokrug.tv.

«Мы удивились этому и начали узнавать, в чем проблема. Выяснили, что 29 декабря были оформлены на другого человека дом и земля, а 30 декабря — и квартира», — сообщил Эдуард.

Племянница и артист попытались выяснить у вдовы Булдакова, как так вышло, но она не смогла объяснить, когда и при каких обстоятельствах переписала имущество на дальнего родственника покойного супруга.

Теперь вопрос с недвижимостью решается в суде. Имущество, по словам Гладкого, оформлено на одного из племянников Алексея Булдакова — Дениса Булдакова. В студию он не пришел.

Гладкий уполномочен действовать от имени Людмилы Андреевны по доверенности. Доверенность женщина выдала ему еще до болезни – сейчас у нее нет права совершать сделки.

Сама вдова ранее оформляла завещание, в котором предполагалось разделить все имущество в равных долях между племянниками мужа, своей племянницей и Гладким. Но в связи с появлением дарственной завещание утратило силу.