У Спиваковой обнаружили онкологию

«У меня было много планов на это лето, но все это перечеркнула болезнь. Обычно я каждый год в июне прохожу проверку по всем женским болезням, и вот, сходила к гинекологу, он ничего не заподозрил. Я прекрасно себя чувствовала, сходила к маммологу и выяснилось, что не все так хорошо, как кажется. У меня обнаружили рак. Мне позвонил доктор и сказал: «Две новости. Плохая, что это рак, а хорошая — то, что это самая начальная стадия», — объяснила Спивакова.