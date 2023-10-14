У Спиваковой обнаружили онкологию
В начале лета на YouTube-канале «Света вокруг света» должно было выйти интервью Сати Спиваковой. Но показ записи был отложен до середины октября по просьбе самой героини. Дело в том, что в июне у актрисы обнаружили рак груди, и вся ее жизнь изменилась.
«У меня было много планов на это лето, но все это перечеркнула болезнь. Обычно я каждый год в июне прохожу проверку по всем женским болезням, и вот, сходила к гинекологу, он ничего не заподозрил. Я прекрасно себя чувствовала, сходила к маммологу и выяснилось, что не все так хорошо, как кажется. У меня обнаружили рак. Мне позвонил доктор и сказал: «Две новости. Плохая, что это рак, а хорошая — то, что это самая начальная стадия», — объяснила Спивакова.
Сати приняла решение никому кроме близких, не говорить о своей болезни и уехала лечиться во Францию. Актрису успешно прооперировали и сейчас она вернулась к работе, - рассказывает издание woman.ru.
Как ранее писали СМИ, накануне 60-летия Сати Спивакова украсила обложку глянца, будучи лишь в корсете и чулках. https://woman.rambler.ru/fashion/47810369/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink