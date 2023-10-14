Фадеев предложил поклонникам послушать свои архивные записи
Максим Фадеев обратил внимание на то, что поклонники нашли в интернете раритетные записи, которые он не считает удачными. Продюсер вспомнил, как в 1990-е пел с рок-группой «Агата Кристи».
В Телеграм-канале Максим обратился к подписчикам:
«По непонятным для меня причинам в последнее время в соцсетях вирусится «Джулия» в моем неуверенном исполнении от 1990 года. У меня есть для вас еще несколько антикварных видеофайлов», — написал он.
Фадеев предложил послушать две записи 1991 года. На одной из них он поет с «Агатой Кристи» композицию Глеба Самойлова «Пулемет Максим», на другой, названной «Школа Уральского рока», выступает с уральскими коллективами, включая «Наутилус Помпилиус».
Ранее продюсер и композитор Максим Фадеев раскритиковал пластические операции, призвав женщин беречь себя от «подлецов со скальпелем». Фадеев также рассказал, что после похудения ему предлагали сделать подтяжку кожи, но он отказался.
«Уже тогда я видел полный беспредел на рынке пластической хирургии, в связи с чем я не то, что никогда не решился бы на подтяжку - я не доверил бы им даже заусенец на своем пальце», - заключил артист.