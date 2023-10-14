Соседов об Апиной: «Я не думаю, что она на меня обижена»
Накануне стало известно, что Алена Апина огорчена своим участием в шоу «Суперстар». Она отметила, что с трудом вытерпела критику членов жюри.
«Ты будто на лобном месте стоишь — и тебя поливают такие люди, как "великий" Соседов и другие», — рассказывала она.
Сергей Соседов прокомментировал ситуацию порталу passion.ru.
«Я не думаю, что она на меня обижена. Мы прекрасно общались и после программы. Ей, может быть, обидно, что она рано выбыла из проекта, но таковы условия этого шоу-конкурса», — сказал он.
Музыкальный критик убежден в беспристрастности своего решения.
«У меня никогда не было каких-то любимчиков на этом шоу, я всегда судил и сужу так, как чувствую, как понимаю исполняемый материал и как мне велит душа», - уточнил он.
Ранее Сергей Соседов рассказал YouTube-каналу "FAMETIME TV", что его выгнали из программы Андрея Малахова по просьбе певца Сергея Лазарева.