Анита Цой поделилась способами борьбы с депрессией
Анита Цой дала советы по борьбе с осенней хандрой. Сохранить психическое здоровье в порядке ей лично помогают спорт и музыка.
«Как только чувствую с утра, что встала не с той ноги, и небо хмурится… Я просто встаю и сразу даю себе закал бодрости, заряд — иду в спортивный зал или же включаю на всю музыку», — рассказала певица.
А еще прекрасно лечат душу добрые слова и дела в адрес другого человека, - пишет 5 Канал
«Или могу наоборот — очень тихо позвонить родному человеку и сказать ему, что я его люблю. Этим родным человеком может быть любой человек — коллега из шоу-бизнеса, моя семья», — объяснила Анита.
Певица Анита Цой призналась, что они с мужем Сергеем Цоем живут раздельно, так как следуют примеру императоров.
«Мы копируем императорскую семью. Ее члены никогда не жили вместе. У нас тоже была возможность построить несколько домов, и я не живу постоянно с мужем. Он, по примеру императора, обитает по соседству, в доме рядом. Разъехаться было хорошим решением, потому что так мы друг от друга не устаем», - уточнила Цой.
При этом звезда подчеркнула, что она сама была инициатором этой идеи.