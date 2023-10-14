Анита Цой поделилась способами борьбы с депрессией

«Мы копируем императорскую семью. Ее члены никогда не жили вместе. У нас тоже была возможность построить несколько домов, и я не живу постоянно с мужем. Он, по примеру императора, обитает по соседству, в доме рядом. Разъехаться было хорошим решением, потому что так мы друг от друга не устаем», - уточнила Цой.