Апина рассказала об ушедшем в монастырь первом муже

Алена Апина оставила свою красивую фамилию, которую получила еще в первом браке. Об этом замужестве звезды мало кто знает. Публика помнит ее второго мужа — продюсера Александра Иратова, отца дочери Ксении. С ним певица развелась шесть лет назад после почти 25 лет брака.

Но был у нее и скоротечный первый брак. 18-летняя Алена пошла в ЗАГС с красавцем художником латышского происхождения Валерием Апиным. Через год их союз распался. Отношения экс-супруги не поддерживали. Об этом рассказала сама певица в шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».

«В саратовском Музее Радищева выставлены картины моего первого мужа, господина Апина. Мне сказали, что он стал монахом — принял постриг. У него свой приход, все дела. Шучу, что я приложила к этому руку. Но не потому, что такая ужасная. Просто человеку каждый год задают один и тот же вопрос — откуда у него такая фамилия?», - сказала исполнительница.

Валерий Арвидович Апин в августе 2021 года стал диаконом, а уже летом 2022-го был рукоположен в священный сан иерея митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием, - информирует СтарХит.