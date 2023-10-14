Семенович: «Абсолютно довольна своей фигурой»

«Наше тело меняется, мы можем поправиться, в этом нет ничего плохого. Это - жизнь. И мучить себя голоданием, диетами больше не собираюсь. И никому не рекомендую. На данный момент абсолютно довольна своей фигурой, люблю ее аппетитность и сексуальность. Конечно, слежу за ней: стараюсь не переедать, делаю физические упражнения. Главное, чтобы каждая женщина нравилась себе и своему мужчине», - рассказала артистка.