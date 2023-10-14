Семенович: «Абсолютно довольна своей фигурой»
Анна Семенович в беседе с журналистами рассказала, что на данный момент она полностью довольна своим внешним видом. По мнению певицы, никто не может выглядеть в 40 лет так, как в 20, и нужно это спокойно принимать. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Наше тело меняется, мы можем поправиться, в этом нет ничего плохого. Это - жизнь. И мучить себя голоданием, диетами больше не собираюсь. И никому не рекомендую. На данный момент абсолютно довольна своей фигурой, люблю ее аппетитность и сексуальность. Конечно, слежу за ней: стараюсь не переедать, делаю физические упражнения. Главное, чтобы каждая женщина нравилась себе и своему мужчине», - рассказала артистка.
Семенович подчеркнула, что не существует понятия обшей красоты.
«Терзаться, гнаться за «фигурой мечты», навязанной в начале нулевых глянцем, изнурять себя – неправильно. Так же, как и неправильно специально набирать вес, чтобы кому-то понравится. Считаю, что женщина должна чувствовать себя комфортно в том весе, в котором она есть», - убеждена звезда.
Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович, несмотря на то, что она не состояла в официальном браке, высказала свое мнение относительно семейного бюджета.
Анна выразила уверенность в том, что мужчина должен полностью финансово обеспечивать семью. Она считает, что женщина должна тратить свои средства на косметолога, массаж, косметику и обновление гардероба, так как все это стоит немалых денег.