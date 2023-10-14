А был ли Ургант? Комика заметили в МГИМО

Телеведущий Иван Ургант уже много месяцев не появляется на экранах. Шоу его закрыто, в новые программы Ивана не зовут. Время от времени в СМИ и социальных сетях появляется информация от том, что он принимает участие в корпоративных мероприятиях.

И вот на днях в интернете появился видеоролик, авторство которого приписывают Стефании Маликовой, дочери Дмитрия Маликова. Она является студенткой МГИМО и, предположительно, могла записать выступление Ивана Урганта перед студентами и выложить запись в социальную сеть. Об этом пишет Экспресс газета.

Между тем, пресс-секретарь Института международных отношений Виктория Калашникова заявила, что Урганта они не приглашали. Ролик она назвала фейком и неудачным пранком

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Сам телеведущий ситуацию не комментировал.