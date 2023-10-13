В Йошкар-Оле отменили концерт Арбениной

В Йошкар-Оле отменили концерт Дианы Арбениной
Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", который должен был пройти 18 октября в Ледовом дворце "Марий Эл", отменили в Йошкар-Оле. Об этом на 39-й сессии Госсобрания республики сообщил министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов.
"Данный концерт отменен. Мы, министерство культуры, узнали об этом концерте очень поздно, в связи с тем, что это коммерческий проект. Но концерт отменен, он не будет проводиться в нашей республике. Мы эту работу будем контролировать и не допустим выступления артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики", - сказал он.
Иванов также отметил, что Минкультуры направило письма в администрацию города и министерство спорта республики с просьбой информировать о планируемых мероприятиях, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.
В свою очередь Арбенина в соцсети Instagram (запрещена в РФ) назвала отмену концерта властями диверсией против гражданина РФ, "который живет в своей стране, любит свою страну и свою публику".