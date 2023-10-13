В Йошкар-Оле отменили концерт Арбениной

"Данный концерт отменен. Мы, министерство культуры, узнали об этом концерте очень поздно, в связи с тем, что это коммерческий проект. Но концерт отменен, он не будет проводиться в нашей республике. Мы эту работу будем контролировать и не допустим выступления артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики", - сказал он.