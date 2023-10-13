Астахов объяснил, почему не женится на родившей ему ребенка возлюбленной

«Когда Вика рожала, я был на съемках в лесу. Но не думал тогда о роли. Мне давали текст, я его громко проговаривал и уезжал. Был очень зол, когда затягивалась съемка. Кричал: «Давайте быстрее, мне надо к ребенку!» — вспомнил актер.