Юлианна Караулова подарила родителям квартиру в Москве

Юлианна Караулова рассказала, что она исполнила свою давнюю мечту: «Лет 10 назад я задалась целью подарить своим родителям квартиру. Точнее, сначала уговаривала сделать ремонт в нашей двушке в Ясенево, но достаточно быстро сделала более крупную ставку».

Певица пожаловалась, что уговорить родителей на переезд из родового гнезда было крайне сложно. Но сработал тот аргумент, что совсем скоро внук подрастет и тогда ему будет нужна своя комната.

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