Юлианна Караулова подарила родителям квартиру в Москве
Юлианна Караулова рассказала, что она исполнила свою давнюю мечту: «Лет 10 назад я задалась целью подарить своим родителям квартиру. Точнее, сначала уговаривала сделать ремонт в нашей двушке в Ясенево, но достаточно быстро сделала более крупную ставку».
Певица пожаловалась, что уговорить родителей на переезд из родового гнезда было крайне сложно. Но сработал тот аргумент, что совсем скоро внук подрастет и тогда ему будет нужна своя комната.
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Теперь у двухлетнего сына Юлианны и ее саунд-продюсера Андрея Черного идеальные жилищные условия. Напомним, что в 2022 году певица купила в подарок сыну элитную квартиру в Москве и оформила ее на имя годовалого Алекса. Звездная мама решила, что не за чем размениваться на игрушки и погремушки.