Волочкова прокомментировала сообщения о блокировке счетов

Известная балерина Анастасия Волочкова в интервью News.ru рассказала, что первый раз слышит о том, что ее банковские счета якобы заблокированы на фоне проблем с налоговой службой.

Ранее в СМИ появилась информация о блокировке счетов фонда содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова». Мера была принята в связи с тем, что артистка не подала налоговую декларацию в положенный срок.

Балерина пояснила, что нередко узнает новости о себе от журналистов. Она предположила, что сотрудникам СМИ больше не о ком писать.

«Я не знаю, о блокировке каких счетов вы говорите», — подчеркнула Волочкова.

По ее словам, врачи восстанавливают ей бедро с тем, чтобы она завтра смогла выступать на сцене.