Налоговая заблокировала счета компании Волочковой

Федеральная налоговая служба заблокировала счета Фонда развития русской культуры и искусства, который принадлежит балерине Анастасии Волочковой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, по состоянию на 12 октября принято решение о «частичной или полной приостановке» операций по счетам фонда Волочковой. Основанием для этого стало то, что балерина не предоставила вовремя налоговую декларацию.

Известно, что фонд существует уже 22 года, но Волочкова руководит им только последние семь лет.