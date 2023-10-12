Питт обвинил Джоли в сговоре с российским олигархом

Известный актер Брэд Питт обвинил свою экс-супругу Анджелину Джоли в сговоре с российским олигархом Юрием Шефлером. Об этом пишет портал Radar Online.

По данным портала, между актерами продолжается судебное разбирательство по поводу их винодельни «Шато Мираваль» во Франции.

Джоли продала свою долю бизнеса российскому предпринимателю Юрию Шефлеру. При этом она отметила, что бывший муж должен ей крупную сумму.

Питт посчитал сделку незаконной, так как не дал одобрение на нее. На фоне этого актер обвинил бывшую жену в сговоре с бизнесменом и попытках затянуть развод.

В суде, для доказательства своих слов, актер предъявил письмо, якобы написанное Шефлером, в котором приводятся подробности договоренностей предпринимателя с Джоли. Кроме того, он потребовал от Джоли предъявить всю переписку с миллиардером.