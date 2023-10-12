Макаревич* даст концерт в поддержавших ХАМАС Арабских Эмиратах

Певец Андрей Макаревич, проживающий с февраля 2022 года в Израиле, даст концерт в Дубае, который поддержал палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на социальные сети музыканта.

Во вторник, 10 октября, Макаревич написал, что в связи с палестино-израильским конфликтом у него нет «никакого желания хвастаться успешными концертами». При этом он все же сообщил, что завершил свой тур по Германии и намеревается лететь в Великобританию.

«Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», — добавил певец.

На следующий день Макаревич появился с новым постом и фотографией, на которой он улыбался, позируя с музыкантом Борисом Гребенщиковым* и предпринимателем Евгением Чичваркиным*.

«И все-таки отчитаюсь — Лондон прошел хорошо. Остался Дубай — и домой», — подписал он снимок.

Кроме того, отвечая на вопрос одного из подписчиков, Макаревич похвалился, что собрал полные залы в Берлине и Лондоне. Пользователи и до этого критиковавшие певца за то, что он продолжает концертную деятельность вместо поддержки Израиля, в том числе в качестве добровольца в армии страны, на это отреагировали и вовсе негативно. Главной причиной недовольства стал тот факт, что большая часть граждан ОАЭ сочувствует Палестине и создает фонды поддержки ей, а Макаревич, поддерживающий другую сторону, все равно решил ехать в Дубай и выступать.