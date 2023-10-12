На очередного блогера могут завести дело после интервью с Собчак

Блогера Дмитрия Ларина проверяют по статье о дискредитации ВС России, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной стало интервью, которое он дал телеведущей Ксении Собчак на Бали.

© Соцсети

С требованием провести проверку в Генеральную прокуратуру обратился глава ФБПК Виталий Бородин. Он требовал наказать блогера за распространение экстремистской пропаганды. В интервью Ларин утверждал, что считает российских военных, участвующих в СВО, преступниками. Также, по его мнению, Россия обязана выплатить репарации Украине.

В 2021 году Ларина задерживали по делу блогера Юрия Хованского об оправдании терроризма. Но тогда Ларин проходил по делу в статусе свидетеля. Сейчас Ларин находится на Бали.

В апреле текущего года Депутат Госдумы Роман Терюшков попросил правоохранительные органы возбудить дело о разглашении гостайны против футбольного блогера Евгения Савина после его интервью Ксении Собчак. Савин до этого получал штраф за дискредитацию армии, поэтому было решено проверить его на предмет разглашения государственных секретов.

Осенью 2022 года Минюст внес в реестр иностранных агентов рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). До этого исполнитель оскандалился в интервью у известной телеведущей и кандидата в президенты РФ на выборах 2018 года.