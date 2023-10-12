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На очередного блогера могут завести дело после интервью с Собчак

Блогера Дмитрия Ларина проверяют по статье о дискредитации ВС России, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной стало интервью, которое он дал телеведущей Ксении Собчак на Бали.

На очередного блогера могут завести дело после интервью с Собчак
© Соцсети

С требованием провести проверку в Генеральную прокуратуру обратился глава ФБПК Виталий Бородин. Он требовал наказать блогера за распространение экстремистской пропаганды. В интервью Ларин утверждал, что считает российских военных, участвующих в СВО, преступниками. Также, по его мнению, Россия обязана выплатить репарации Украине.

В 2021 году Ларина задерживали по делу блогера Юрия Хованского об оправдании терроризма. Но тогда Ларин проходил по делу в статусе свидетеля. Сейчас Ларин находится на Бали.

В апреле текущего года Депутат Госдумы Роман Терюшков попросил правоохранительные органы возбудить дело о разглашении гостайны против футбольного блогера Евгения Савина после его интервью Ксении Собчак. Савин до этого получал штраф за дискредитацию армии, поэтому было решено проверить его на предмет разглашения государственных секретов.

В Госдуме заявили о возможном ужесточении ответственности за дискредитацию ВС РФ

Осенью 2022 года Минюст внес в реестр иностранных агентов рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). До этого исполнитель оскандалился в интервью у известной телеведущей и кандидата в президенты РФ на выборах 2018 года.

Позже в 2022 году против режиссера Виталия Манского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) завели дело о клевете после того, как он в интервью Ксении Собчак обвинил коллегу Никиту Михалкова в коррупции. Он заявлял, что в ММКФ, который проводит Михалков, воруется наибольшая часть выделенного бюджета.

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