Жена Славы Комиссаренко отписалась от комика и сняла кольцо

Жена комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова отписалась от экс-возлюбленного в соцсетях и сняла обручальное кольцо, заметило издание «СтарХит».

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В октябре Шашкова улетела в США после секс-скандала, который произошел во время медового месяца пары. Девушка стала активно вести соцсети, и на последнем опубликованном ролике супруга Комиссаренко предстала без кольца.

Свадьба Шашковой и Комиссаренко состоялась в сентябре 2023 года. Тогда пользователи соцсетей узнали, что Шашкова раньше работала в вебкаме, и начали публиковать ее архивные интимные фото. Комик публично признался, что не знал о прошлом супруги. По словам юмориста, правда вскрылась во время медового месяца, но даже после этого модель пыталась отрицать свою принадлежность к секс-индустрии.