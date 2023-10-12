Жена спасла Костомарова от смерти: кто еще из звезд боролся за жизнь мужей

Фигуристу Роману Костомарову помогла выжить супруга Оксана Домнина, которая была с ним рядом все 175 дней в больнице. Кто еще из жен знаменитостей помогал им в борьбе с тяжелой болезнью, поддерживал их морально и финансово — в материале NEWS.ru.

Домнина дежурила в палате Костомарова

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История болезни и ее преодоления Романа Костомарова могла бы стать основой для голливудского фильма. В ней все для этого есть: невероятная сила воли, большая любовь, хождение по краю пропасти, когда кажется, что конец неизбежен.

В январе 2023 года Костомаров попал с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке. У него начался сепсис, после которого медики были вынуждены ампутировать ему стопы и пальцы на руках. Также Роман перенес два инсульта.

Каждый день рядом с Романом была его жена Оксана Домнина.

«Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ею, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой. Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя», — отзывался о ней в интервью «Спорт-Экспресс» коллега Костомарова Илья Авербух.

Оксана старалась не рассказывать подробности о состоянии мужа. Лишь однажды, в феврале 2023-го, она отметила, что, когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей.

«У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают», — рассказала тогда Домнина.

Костомаров провел в больнице 175 дней и на выписке поблагодарил жену за поддержку, а врачей — за профессионализм. Сейчас он прошел реабилитацию, научился передвигаться на протезах и недавно получил бионическую кисть руки.

Что получила бывшая жена Задорнова, помогавшая ему во время болезни

Шесть лет назад ушел из жизни писатель и юморист Михаил Задорнов. Его диагноз «опухоль головного мозга» был для всех неожиданным. Задорнов вел здоровый образ жизни, практиковал йогу, ел полезную еду и всегда был в хорошем настроении.

О болезни артиста стало известно в октябре 2016 года, когда Задорнов отменил часть концертов. На своей странице в «ВКонтакте» сатирик написал:

«В организме, к сожалению, обнаружен серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту. Лечить надо немедленно».

Задорнов предупредил, что будет лечиться в клинике в Прибалтике и звонить ему или его родственникам бесполезно, так как никаких деталей о состоянии они не сообщат.

Артист перенес операцию в Германии, после чего лечился в московских клиниках. Осенью 2017 года стало известно об ухудшении состояния сатирика. За два дня до смерти, 7 ноября, Михаил Задорнов, ранее высмеивавший попов, принял православие.

Во время болезни, которая длилась 13 месяцев, рядом с артистом была его вторая жена Елена Бомбина и первая — Велта Яновна Задорнова. С бывшей супругой Задорнов сохранил теплые отношения после развода и называл ее «старшей женой». Как писали журналисты, у постели больного «дежурили» четыре женщины: Елена, Велта, его дочь от Бомбиной и сестра Людмила. Издание цитировало слова подруги Задорнова, которая рассказала, что его бывшая жена переживала за мужа больше второй.

«Но когда Задорнов в Германии лежал, Бомбина часто отлучалась „по делам“. Михаил Николаевич это отметил, сказал об этом своей сестре», — приводила «КП» слова анонимной собеседницы.

После смерти большая часть имущества Задорнова досталась первой жене.

Как вторая жена спасла Виторгана от рака

Актер Эммануил Виторган — счастливый семьянин и четырежды отец. В течение многих лет он был женат на Алле Балтер, с которой познакомился во время совместной работы в спектакле «Вестсайдская история». На момент первой встречи они состояли в браке с другими супругами.

«Я очень страдала и хотела сбежать от этой ситуации куда угодно, прекратить отношения, просто исчезнуть. Меньше всего мне хотелось быть разлучницей. Я знаю, что за это мне еще придется расплачиваться», — вспоминала позже Алла.

Оба тяжело уходили из семей: первая жена Виторгана запретила ему видеться с дочерью. Артисты переехали в Москву и начали заново строить карьеру. В их браке родился сын Максим.

Эммануил Виторган узнал, что у него рак легких, только после операции, так как Алла скрывала от мужа правду. После хирургического вмешательства, когда актер уже понимал, с чем столкнулся, она поддерживала его психологически.

«У меня были периоды, когда я просто скисал и опускал руки, — рассказывал актер в интервью журналу „Тайны звезд“. — Но Аллочка была рядом. Она изучила рак вдоль и поперек. И даже что-то советовала врачам! Такой уж характер!»

Виторган выздоровел, но спустя 13 лет рак позвоночника диагностировали у Аллы. Она проходила лечение в онкологическом центре на Каширке, где и муж. Виторган ее поддерживал морально, консультировался с лучшими врачами, однако Алла не смогла вылечиться — в 2000 году она умерла.

Почему жена Янина не жила с ним

Алексей Янин запомнился зрителям по ролям в сериалах «Клуб», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери» и «Студенты». В 2015 году у Янина случился инсульт, после которого он стал инвалидом.

За три года до болезни Янин женился на певице, бывшей участнице пятой «Фабрики звезд» Дарье Клюшниковой, которая родила ему сына. Во время реабилитации актера после инсульта они и его мать Ольга заботились о нем.

В 2016-м после нескольких операций состояние Алексея улучшилось, он начал говорить, спустя еще год — есть и пить самостоятельно, правая рука стала двигаться. Дарья помогала мужу не только морально, но и материально: его пенсии по инвалидности в 15 тысяч рублей было недостаточно для реабилитации, она бралась за любую работу.

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После того как в прессе появилась информация, что Дарья ушла из семьи и у нее другой мужчина, за невестку вступилась мама Алексея Ольга. Тогда Клюшкина переехала с сыном в город, поближе к его школе.

«Она приезжает, привозит сына. Она всегда с нами. Если у нас какие-то проблемы — помогает. Она не бросила его. С нашей стороны помощи нет, мы не можем ей помочь. Не судите ее, она близкий мне человек! Она мать моего внука! Она помогает деньгами, на день рождения подарила Леше коляску за 100 тысяч», — заявила Ольга Андреевна.

19 сентября после 20 дней комы Алексей Янин скончался. Дарья присутствовала на похоронах, которые прошли на Ваганьковском кладбище.

Зачем жена Караченцова водила его по ток-шоу

Пять лет назад в октябре 2018 года умер народный артист Николай Караченцов. В 2005-м главный артист советской оперы «Юнона и Авось» попал в аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму и провел 26 дней в коме. Тогда супруга актера Людмила Поргина боролась за его жизнь.

«Я сказала: „Нет, он будет дальше жить. Он будет дальше жить со мной. Мы увидим рождение внучки. Мы будем идти по этой жизни“. Я к Коле подошла и сказала: „Значит так: я хороню маму, и ты ждешь меня. А дальше мы будем бороться вдвоем, и мы встанем, у тебя нет другого пути!“» — говорила Поргина в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Караченцов не смог до конца восстановить способность ходить и говорить, он больше не снимался в кино и не играл в театре после аварии. Однако жена выходила с ним в свет и пыталась сделать так, чтобы он не чувствовал себя инвалидом, а вел активную жизнь.

Позиция Поргиной не раз вызывала волну критики.

Недоброжелатели считали, что не стоит ходить с больным человеком по телешоу, но актриса была непреклонна. По словам Поргиной, ее муж нуждался в зрительской любви, в тех эмоциях, которые он раньше получал на сцене.