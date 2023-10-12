Певец и композитор Игорь Николаев рассказал о своем состоянии после инфаркта и анонсировал новое выступление. Как сообщает «КП», на своей странице в соцсети он поблагодарил подписчиков, друзей, коллег и незнакомых людей за слова поддержки.

Певец также поблагодарил свою семью, которая за него переживала, коллектив НМИЦК им Чазова и хирурга Рената Акчурина лично — за «блестящую работу и сердечное отношение».

«Благодаря вам, друзья, я успешно восстанавливаюсь», — добавил Николаев.

Композитор также рассказал, что 25 октября он споет в Рахманиновском зале Московской консерватории имени Чайковского. Вместе с ним выступит пианистка Екатерина Мечетина.