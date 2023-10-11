Певица Глюкоза сообщила о трагедии в семье

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сообщила в личном блоге о трагедии в своей семье. Исполнительница рассказала, что не стало ее любимой собаки по кличке Муфтик.

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— Попрощалась с Муфтиком. Очень-очень тяжело расставаться с нашими членами семьи. Сегодня очень тяжелый день, — написала певица, уточнив, что животное скончалось из-за болезни.

Глюкоза отметила, что это лучшая собака и компаньон, с которой она прожила 13 лет. В память о питомце певица опубликовала несколько кадров, на которых она вместе с Муфтиком.

Поклонники исполнительницы часто видели его в социальных сетях у Глюкозы, поэтому стали выражать соболезнования в комментариях.

Накануне Глюкоза вернулась в Россию после двух дней в бомбоубежище Израиля. Девушка уточнила, что добралась до дома без приключений, ей пришлось только «только немного помотаться по аэропорту».