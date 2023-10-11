Группа «Мумий Тролль» отменила концерт в Израиле

Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» отменили концерт, запланированный на 2 ноября в Тель-Авиве, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей команды. В музыкальном коллективе при этом отметили, что не могут заблокировать продажу билетов, поскольку организаторы перестали выходить на связь.

Сообщается, что билеты на мероприятие 2 ноября в Тель-Авиве до сих пор находятся в продаже по цене от девяти до 27 тысяч рублей. До этого у «Мумий Тролль» сорвались концерты в России из-за жалоб патриотических активистов, поскольку фронтмен группы Илья Лагутенко выступал с критикой СВО.

7 октября сообщалось, что лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук решил перенести на неопределенный срок концерт в израильском Тель-Авиве, который должен был состояться 28 октября. Через два дня стало известно, что музыкант перенес инфаркт.