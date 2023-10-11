Захарова оправилась после скандала на похоронах Гришечкина
Актриса Юлия Захарова сумела преодолеть возникшие в ее жизни проблемы и вышла из «депрессивного состояния» после скандала на похоронах артиста Вячеслава Гришечкина. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее Юлия Захарова, известная российскому зрителю по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», а также своей ролью в спектакле «Любовнички», вела себя достаточно странно на церемонии прощания с Гришечкиным. В сеть попали кадры, на которых можно заметить, что на похороны Захарова пришла в нетрезвом состоянии. Когда с ней пытались заговорить журналисты, актриса начинала рыдать, после чего в нецензурной форме просила оставить ее в покое.
По данным Telegram-канала Shot актриса пришла в себя «без рехаба» и уже отыграла пару спектаклей «Любовнички» вместе с Тарзаном.
«Никаких гулянок и дебошей не было (…) Трезвость победила», - говорится в сообщении.
Ранее источники из окружения актрисы отмечали, что уход Гришечкина стал для Захаровой серьезным ударом.