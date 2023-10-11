Захарова оправилась после скандала на похоронах Гришечкина

Актриса Юлия Захарова сумела преодолеть возникшие в ее жизни проблемы и вышла из «депрессивного состояния» после скандала на похоронах артиста Вячеслава Гришечкина . Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ранее Юлия Захарова, известная российскому зрителю по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», а также своей ролью в спектакле «Любовнички», вела себя достаточно странно на церемонии прощания с Гришечкиным. В сеть попали кадры, на которых можно заметить, что на похороны Захарова пришла в нетрезвом состоянии. Когда с ней пытались заговорить журналисты, актриса начинала рыдать, после чего в нецензурной форме просила оставить ее в покое.