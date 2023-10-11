Рудковская ответила Билану на недостаток опыта в продюсировании

Главное ни какой у меня был опыт, а какой у нас получился финальный результат за 18 лет нашей работы. Если честно мы всегда были очень большими друзьями и партнерами в бизнесе. И остаемся ими до сих пор. Таких союзов можно по пальцам пересчитать в шоу -бизнесе, потому что уважаем и слышим друг друга. Дышим синхронно! — сказала Рудковская.