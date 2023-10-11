Рудковская ответила Билану на недостаток опыта в продюсировании
Продюсер Яна Рудковская сообщила NEWS.ru, что остается с Димой Биланом в дружеских отношениях, потому что они уважают и слышат друг друга. Комментируя заявление певца о недостатке опыта в продюсировании, она подчеркнула, что главным является финальный результат за 18 лет работы.
Главное ни какой у меня был опыт, а какой у нас получился финальный результат за 18 лет нашей работы. Если честно мы всегда были очень большими друзьями и партнерами в бизнесе. И остаемся ими до сих пор. Таких союзов можно по пальцам пересчитать в шоу -бизнесе, потому что уважаем и слышим друг друга. Дышим синхронно! — сказала Рудковская.
Билан в интервью блогеру Эльдару Джарахову заявил, что познакомил Рудковскую со многими людьми в шоу-бизнесе и у нее было мало опыта в продюсировании. Также артист рассказал, что сам разрешил Рудковской говорить, что она его продюсер. По его словам, они обговаривали этот момент. Билан сообщил, что вместе они подтягивали и поддерживали друг друга в шоу-бизнесе.
Ранее сообщалось, что гонорары оставшихся в России певцов Басты (Василия Вакуленко), Zivert (Юлии Сытник) и Леонида Агутина выросли в несколько раз. Стоимость выступлений также подняли Дима Билан и Полина Гагарина.