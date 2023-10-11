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Свыше 7 тысяч человек прошли на концерт Витаса в Китае по фальшивым билетам

Более 7 тысяч человек прошли на выступление певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) по фальшивым билетам. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел на концерте в городе Сучжоу.

Концерт Витаса в Китае обернулся скандалом
© globallookpress.com

Как рассказал продюсер исполнителя Сергей Пудовкин, на выступлении был настоящий аншлаг, однако людей на мероприятии оказалось в несколько раз больше, чем вмещает зал. Всего продать планировалось 55 тысяч билетов, однако мошенники наштамповали дубликаты и стали продавать их на черном рынке.

Естественно, ни исполнитель, ни продюсер дополнительных гонораров не получили. Голограммы и идентификационный код на билетах не спасли ситуацию — система пропустила всех фанатов с фальшивками.

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Всего в рамках тура по Китаю планируется 15 концертов. Пудовкин предполагает, что фальсификации могут возникнуть на мероприятиях и в других городах: сейчас команда Витаса пытается разобраться в ситуации.

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