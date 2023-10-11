Концерт Витаса в Китае обернулся скандалом

Свыше 7 тысяч человек прошли на концерт Витаса в Китае по фальшивым билетам
Более 7 тысяч человек прошли на выступление певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) по фальшивым билетам. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел на концерте в городе Сучжоу.
Как рассказал продюсер исполнителя Сергей Пудовкин, на выступлении был настоящий аншлаг, однако людей на мероприятии оказалось в несколько раз больше, чем вмещает зал. Всего продать планировалось 55 тысяч билетов, однако мошенники наштамповали дубликаты и стали продавать их на черном рынке.
Естественно, ни исполнитель, ни продюсер дополнительных гонораров не получили. Голограммы и идентификационный код на билетах не спасли ситуацию — система пропустила всех фанатов с фальшивками.
Всего в рамках тура по Китаю планируется 15 концертов. Пудовкин предполагает, что фальсификации могут возникнуть на мероприятиях и в других городах: сейчас команда Витаса пытается разобраться в ситуации.