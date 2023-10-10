Директор Шатунова отреагировал на слухи о свадьбе со вдовой артиста

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин недавно заявил, что вдова певца Юрия Шатунова Светлана планирует выйти замуж за директора мужа Аркадия Кудряшова. В разговоре с KP.RU сам директор опроверг появившиеся слухи о предстоящей свадьбе. Он назвал Разина «больным человеком», которому просто стало скучно после переезда в США.

Человек больной. Уехал в США, сбежал. Ему там скучно. Он придумывает всякие небылицы. Не зная английского языка, в Америке можно сойти с ума от безделья. Вот человек и развлекается, — прокомментировал Кудряшов.

Разин также заявил, что таким образом директор хочет получить права на все хиты Шатунова. В ответ на это Кудряшов подчеркнул, что все права на творчество артиста принадлежат жене певца. Директор добавил, что нанял человека, который следит за публикациями Разина и копирует их, так как экс-продюсер часто удаляет видеозаписи из социальных сетей.

У нас собралась уже огромная папка, и там такое — волосы дыбом встают от его фантазий! То он полковник юстиции, то строил БАМ, то породил весь шоу-бизнес. Нежели вы не видите, что он болен, — уточнил Кудряшов.

Разин ранее пообещал проклясть артистов, которые собираются принять участие в «сатанинском» концерте, посвященном памяти Шатунова. Продюсер сообщил, что будет молиться, чтобы всех, кто выйдет на сцену в этот день, настигли болезни и смерть.