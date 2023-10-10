Александр Рыбак пожаловался на преследование поклонницы

Победитель конкурса «Евровидение-2009», проходившего в Москве, музыкант Александр Рыбак сообщил в соцсетях, что был вынужден обратиться в полицию из-за преследований поклонницы. Об этом пишет РИА Новости.

Норвежско-белорусский музыкант рассказал о том, что ранее с этой девушкой они были коллегами и хорошо общались, но в какой-то момент она «стала одержима» им.

«Начала эти эмоциональные и физические домогательства. А еще я никогда не «угрожал» ей чем-то. Только сказал ей, что сообщу о ней в полицию (что я и сделал)», - пояснил он.

Александр Рыбак отметил, что очень долго не хотел обращаться в правоохранительные органы, но сейчас уже просто не может «оставаться спокойным», так как его знакомая «начала распространять слухи о нем в TikTok».

«Это психически больной человек, а я боялся, что она навредит себе или кому-то другому. Но теперь (…) мне уже все равно», - констатировал артист.

По его словам, несмотря на судебный запрет на приближение к нему, преследование продолжается. В качестве доказательства своих слов Рыбак приложил кадры с камер наблюдения, на которых видно, как девушка крадется к его дому.

В 2020 году победитель «Евровидения» Александр Рыбак признался, что на протяжении долгого времени зависел от приема антидепрессантов. Он подчеркнул, что в результате его жизнь едва не была разрушена.