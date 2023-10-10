Жена Комисаренко уехала в США после секс-скандала

В это время его жена Юлия Шашкова находится в США. Она публикует оттуда видео и фотографии, говорит, что хорошо быть «физически и ментально здоровой».

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Совсем немного времени прошло после скандала с женой Комиссаренко. После женитьбы он узнал из СМИ и соцсетей, что его возлюбленная ранее работала вебкам-моделью, но скрыла этот факт от супруга.

Сейчас пара не разведена, но в сети ходят слухи, что всё к этому идёт. При этом многие люди поддерживают Юлию.