Меладзе продал свой особняк на Рублевке за 350 млн рублей

Продюсер и композитор Константин Меладзе продал свой особняк в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" на Рублевке за 350 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, сейчас идет оформление всех необходимых документов. Дом представляет из себя здание площадью 700 квадратных метров с камином, хамамом, спортивным залом и итальянской мебелью. Не маловажен и сам участок на Рублёвском шоссе площадью 36 соток.

Главным условием покупателя особняка перед внесением задатка была полная конфиденциальность. Сделка осуществляется под наблюдением мамы Меладзе - Нелли.