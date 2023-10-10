СМИ: Константин Меладзе продал свой особняк на Рублевке за 350 млн рублей
Продюсер и композитор Константин Меладзе продал свой особняк в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" на Рублевке за 350 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, сейчас идет оформление всех необходимых документов. Дом представляет из себя здание площадью 700 квадратных метров с камином, хамамом, спортивным залом и итальянской мебелью. Не маловажен и сам участок на Рублёвском шоссе площадью 36 соток.
Главным условием покупателя особняка перед внесением задатка была полная конфиденциальность. Сделка осуществляется под наблюдением мамы Меладзе - Нелли.
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